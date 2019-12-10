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Российский издатель погиб вместе с супругой при трагических обстоятельствах 

Lenta.ru + ещё 11 2 часа назад
Российский издатель трагически погиб с супругой
Фото: Соцсети
Издатель «Т— Ж» Александр Рай скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщается на странице издания в Facebook.
«Вся команда журнала скорбит. Мы приостанавливаем выпуск на сегодня и завтра», — говорится в сообщении.
Как сообщили изданию vc.ru в пресс-службе «Тинькофф», Рай погиб 8 декабря вместе с женой при трагических обстоятельствах. Конкретные причины смерти не называются. Отмечается, что родственникам Рая окажут поддержку, в частности его сыну, который остался без родителей.
Александр Рай запустил издание «Т— Ж», основанное на блоге банка «Тинькофф», в конце 2014 года. До этого занимал пост главного редактора блога «Нетологии».
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Теги:
Общество , Происшествия , Тинькофф банк
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