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Эрнст рассказал о цензуре на российском телевидении 

Lenta.ru 1 час назад
Эрнст рассказал о цензуре на российском телевидении
Фото: РИА Новости
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал о том, как осуществляется контроль за контентом на российском телевидении. Комментарий медиаменеджера опубликован в журнале New Yorker.
«Никто никогда не говорит вам: "Не показывайте Навального (Алексей Навальный, блогер — прим. «Ленты.ру»), не используйте его имя". Такие поручения не передаются словами», — так Эрнст ответил на вопрос о том, есть ли цензура на телевидении.
Он добавил, что федеральными каналами руководят неглупые люди.
Телеведущая Юлия Панкратова, работавшая на Первом канале с 2006 по 2013 год, подтвердила, что в большинстве случаев сотрудникам не поступало прямых указаний от руководства по поводу контента. В беседе с журналистом New Yorker она призналась, что от нее чаще ожидали интуитивного понимания правил.
Константин Эрнст возглавляет Первый канал с 1999 года. Он начал свою карьеру на телевидении в 1988 году в программе «Взгляд», затем стал автором и ведущим программы «Матадор». С 6 октября 1999 года журналист является генеральным директором ОРТ (с 2002 года компания называется «Первый канал»).
Ранее комик и телеведущий Максим Галкин заявил о цензуре на российском телевидении. Он заметил, что раньше на российских телеканалах было больше политического юмора, однако сегодня «не все можно говорить».
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Теги:
Общество , Юлия Панкратова , Алексей Навальный , Константин Эрнст , Максим Галкин , Первый канал , Деловая газета "Взгляд" , Lenta.ru
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