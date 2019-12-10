Павлиашвили не придет на похороны Лужкова

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы не уснули: Запад о встрече Путина и Зеленского
Пока вы не уснули: Запад о встрече Путина и Зеленского
В мире
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
Политика
"Не надо кивать": Зеленский сорвался на Лаврова
"Не надо кивать": Зеленский сорвался на Лаврова
В мире
"Ведет себя вызывающе": Лавров о шпионе США
"Ведет себя вызывающе": Лавров о шпионе США
Политика

Павлиашвили не пойдет на прощание с Лужковым 

Рамблер + ещё 1 29 минут назад
Грузинский исполнитель Сосо Павлиашвили принес соболезнования в связи со смертью бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
Певец отметил, что с большим уважением относился к Лужкову, и назвал его исторической личностью.
«Юрий Михайлович — это человек, который жил в XX веке, но был человеком XXI века. Я встречался с ним несколько раз. Очень тепло было. Он, кстати, очень любил Грузию и относился ко мне по-отцовски. Я к нему отношусь с большим уважением, он, безусловно, историческая личность. Я приношу глубочайшие соболезнования его семье», — сказал Павлиашвили «Телепрограмме».
При этом певец признался, что не придет на церемонию прощания с бывшим московским градоначальником из-за запрета врачей.
«Я вообще не хожу на похороны. Мне медики не разрешают по состоянию здоровья», — сказал Павлиашвили.
Как ранее сообщал «Рамблер», Юрий Лужков скончался 10 декабря в Мюнхене после операции на сердце.
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Видео , Сосо Павлиашвили , Юрий Лужков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Запад о встрече Путина и Зеленского
Пока вы не уснули: Запад о встрече Путина и Зеленского 44
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским 713
«Не надо кивать»: Зеленский сорвался на Лаврова
«Не надо кивать»: Зеленский сорвался на Лаврова 1199
«Ведет себя вызывающе»: Лавров о шпионе США
«Ведет себя вызывающе»: Лавров о шпионе США 6
«Бросят стаканчик, а потом и бутылку»
«Бросят стаканчик, а потом и бутылку» 39
Видео
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
00:48
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
Политика Украина
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
00:41
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Политика
Павлиашвили не придет на похороны Лужкова
02:39
Павлиашвили не придет на похороны Лужкова
Общество
Опубликовано видео с сотрудником «Почты России» сыгравшем в волейбол с посылками
00:27
Опубликовано видео с сотрудником «Почты России» сыгравшем в волейбол с посылками
Общество
Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые
01:32
Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые
Политика
Путин отреагировал на смерть Лужкова
02:39
Путин отреагировал на смерть Лужкова
Политика Общество
Потерпевших кораблекрушение рыбаков спас холодильник
00:31
Потерпевших кораблекрушение рыбаков спас холодильник
Происшествия
Россиянин расстрелял охранника и попал на видео
00:18
Россиянин расстрелял охранника и попал на видео
Происшествия Криминал
«Не надо кивать»: Зеленский сорвался на Лаврова
00:48
«Не надо кивать»: Зеленский сорвался на Лаврова
В мире Политика
Новейший АК-12 сравнили с карабином М4
01:41
Новейший АК-12 сравнили с карабином М4
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение