Павлиашвили не придет на похороны Лужкова

Павлиашвили не пойдет на прощание с Лужковым

Певец отметил, что с большим уважением относился к Лужкову, и назвал его исторической личностью.

«Юрий Михайлович — это человек, который жил в XX веке, но был человеком XXI века. Я встречался с ним несколько раз. Очень тепло было. Он, кстати, очень любил Грузию и относился ко мне по-отцовски. Я к нему отношусь с большим уважением, он, безусловно, историческая личность. Я приношу глубочайшие соболезнования его семье», — сказал Павлиашвили «Телепрограмме».

При этом певец признался, что не придет на церемонию прощания с бывшим московским градоначальником из-за запрета врачей.

«Я вообще не хожу на похороны. Мне медики не разрешают по состоянию здоровья», — сказал Павлиашвили.

Как ранее сообщал «Рамблер», Юрий Лужков скончался 10 декабря в Мюнхене после операции на сердце.