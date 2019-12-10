Найдена могила родного брата Путина

Найдено место захоронения брата Путина

В ходе встречи обсуждался вопрос о поиске мест захоронения жертв политических репрессий. Президент отметил, что считает работу поисковиков хорошей и благородной, и рассказал, что поисковые отряды помогли отыскать могилу его брата.

По словам Путина, его брат оказался похоронен на Пискаревском мемориальном кладбище — одном из мест массовых захоронений блокадников в Петербурге.