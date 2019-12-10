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Политика

Найдено место захоронения брата Путина 

Рамблер + ещё 3 54 минуты назад
Найдена могила родного брата Путина
Фото: ТАСС
Добровольцы из поисковых отрядов отыскали место захоронения брата президента России Владимира Путина, умершего во время блокады Ленинграда. Об этом президент рассказал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, передает РИА «Новости».
В ходе встречи обсуждался вопрос о поиске мест захоронения жертв политических репрессий. Президент отметил, что считает работу поисковиков хорошей и благородной, и рассказал, что поисковые отряды помогли отыскать могилу его брата.
По словам Путина, его брат оказался похоронен на Пискаревском мемориальном кладбище — одном из мест массовых захоронений блокадников в Петербурге.
«Родители даже не знали. Просто бумажку им прислали, что умер и все, во время блокады, поисковики нашли, даже нашли участок конкретный на Пискаревке», — сообщил президент.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Владимир Путин , Совет по правам человека , РИА Новости , Санкт-Петербург
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