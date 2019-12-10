Найдена могила родного брата Путина

Добровольцы из поисковых отрядов отыскали место захоронения брата президента России Владимира Путина, умершего во время блокады Ленинграда. Об этом президент рассказал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, передает РИА «Новости».
В ходе встречи обсуждался вопрос о поиске мест захоронения жертв политических репрессий. Президент отметил, что считает работу поисковиков хорошей и благородной, и рассказал, что поисковые отряды помогли отыскать могилу его брата.
По словам Путина, его брат оказался похоронен на Пискаревском мемориальном кладбище — одном из мест массовых захоронений блокадников в Петербурге.
«Родители даже не знали. Просто бумажку им прислали, что умер и все, во время блокады, поисковики нашли, даже нашли участок конкретный на Пискаревке», — сообщил президент.