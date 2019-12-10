«Михалыч, ты эпоха». Шнуров написал стихи о Лужкове

«Яркий был он человек»: Шнуров о смерти Лужкова

Он назвал Лужкова «эпохой» и признал, что «с ним Москве жилось неплохо, дико, мощно, например». Музыкант признался, что после известия о кончине бывшего московского градоначальника ему стало грустно, ведь «яркий был он человек».

Шнуров также заверил, что не держит зла на Лужкова за запреты концертов «Ленинграда» в Москве, отметив, что «может сдуру Юра что-то запрещал».

Как ранее сообщал «Рамблер», Юрий Лужков скончался 10 декабря в Мюнхене во время операции на сердце. Он был мэром Москвы в течение 18 лет — с июня 1992-го по сентябрь 2010 года.