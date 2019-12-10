Путин назвал Беслан «личной болью»

Путин назвал Беслан своей личной болью на всю жизнь

Президент России Владимир Путин пообещал, что для пострадавших от действий террористов в Беслане будут продуманы дополнительные меры поддержки.

"Это такая боль — моя личная и всей страны на всю жизнь", — заявил глава государства о бесланской трагедии на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Он пообещал: "Я пометил, обязательно позанимаюсь [вопросами дополнительной помощи пострадавшим в Беслане]".

"Если люди нуждаются в дополнительной поддержке, это нужно будет сделать, посмотрим обязательно", — уверен Путин.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы номер один в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из ни 186 — дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей.