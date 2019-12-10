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Путин назвал Беслан своей личной болью на всю жизнь 

ТАСС + ещё 15 4 часа назад
Путин назвал Беслан «личной болью»
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин пообещал, что для пострадавших от действий террористов в Беслане будут продуманы дополнительные меры поддержки.
"Это такая боль — моя личная и всей страны на всю жизнь", — заявил глава государства о бесланской трагедии на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Он пообещал: "Я пометил, обязательно позанимаюсь [вопросами дополнительной помощи пострадавшим в Беслане]".
"Если люди нуждаются в дополнительной поддержке, это нужно будет сделать, посмотрим обязательно", — уверен Путин.
В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы номер один в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из ни 186 — дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей.
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Теги:
Общество , Владимир Путин , Совет по правам человека , Беслан
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