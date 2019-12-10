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Путин согласен с возвращением в ведение судов присяжных дел против педофилов и чиновников 

ТАСС + ещё 21 4 часа назад
Путин назвал нужное наказание для педофилов
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин согласился с идеей возврата в подсудность судов присяжных дел в отношении педофилов и чиновников.
"Что касается выведения из ведения судов присяжных вопросов, связанных с преступлениями на сексуальной почве и должностными преступлениями, то я в первый раз слышу об этом, и тоже, как и вы, задаюсь вопросом — почему? Только для экономии денег, или есть другие соображения? Непонятно", — заявил он на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), комментируя выступление одного из участников совета, первого вице-президента Адвокатской палаты Москвы Генри Резника.
"В целом я разделяю вашу позицию, к этому точно надо вернуться", — добавил Путин, соглашаясь с предложением Резника вернуть эти дела в ведение судов присяжных.
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Теги:
Общество , Генри Резник , Владимир Путин , Совет по правам человека
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