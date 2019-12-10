Предсказание Ванги на 2020 год: Россию ждет жесточайший кризис

В 2020 году в России разразится жесточайший кризис. Таково, как сообщает издание «Курьер. Среда. Бердск», предсказание болгарской пророчицы Ванги.

8 декабря, как сообщал «Рамблер», на телеканале НТВ был показан эпизод передачи «Новые русские сенсации», который был посвящен предсказаниям Ванги на 2020 год. На шоу о них рассказала ее невестка Здравка Янева.

Среди прочего Ванга напророчествовала, что в первой половине года начнется мировой экономический кризис. При этом Россию он заденет очень сильно, но справится с ним удасться лучше, чем другим странам. Более того, Ванга не исключала, что Россию в будущем году ждет успех в международной политике.

Также пророчица предсказывала, что отношения Москвы и Киева в конце года станут лучше, а на самой Украине произойдут события, которые станут для страны определяющими.

Кроме того, Ванга упоминала, что в 2020 году в Западной Европе будут происходить этнические и религиозные конфликты и беспорядки, а на всей Земле произойдет природная катастрофа — Солнце, продолжив светить, перестанет греть.