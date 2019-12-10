Галкин прокомментировал смерть Лужкова

Юморист и телеведущий Максим Галкин выразил в своем Instagram соболезнования родным и близким бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова , напомнив, что в свою первую пятилетку на посту главы города тот «был поистине народным».

«Не стало Юрия Михайловича Лужкова. Выражаю самые искренние соболезнования его семье. У нас обычно восхваляют человека, пока он занимает должность и забывают, когда он теряет влияние. К деятельности Юрия Михайловича можно относиться по-разному, и он был разным мэром в разные годы», — написал Галкин (орфография и пунктуация автора сохранены).

Он подчеркнул, что «отчетливо помнит», что «Лужков был тем городским начальником, который полностью отвечал чаяниям большинства горожан».

«Тогда он был поистине народным. И много сделал достойного. Потом многое менялось не в лучшую сторону, как это часто бывает с политическими долгожителями. Но я навсегда его запомню тем Лужковым 90-ых, который имел настоящую поддержку москвичей», — заявил Максим Галкин.

«Рамблер» писал, что Юрий Лужков занимал пост мэра столицы с 1992 по 2010 год. О его смерти стало известно сегодня. Бывший градоначальник скончался в мюнхенской клинике во время операции на сердце, не приходя в сознание. Соболезнования родственникам Лужкова выразили как политики, так и звезды шоу-бизнеса.