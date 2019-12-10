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Раскрыты подробности прощания с Лужковым 

Рамблер + ещё 18 1 час назад
Раскрыты подробности прощания с Лужковым
Фото: ТАСС
Отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, скончавшегося о вторник на 84-м году жизни, совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, передает ТАСС.
Отпевание пройдет в четверг, 12 декабря, в храме Христа Спасителя в Москве.
Экс-мэра Москвы похоронят на Новодевичьем кладбище.
Ранее РИА «Новости» со ссылкой на главного редактора газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева сообщило, что причиной смерти бывшего градоначальника стала аллергическая реакция на медикаменты. По его словам, Лужкову проводили плановую операцию «на сердце или сосудах» в Мюнхене, во время которой он скончался.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Умер Лужков , Павел Гусев , Иисус Христос , Владимир Легойда , Юрий Лужков , РИА Новости , Московский комсомолец , ИТАР-ТАСС
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