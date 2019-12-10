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Врачи рассказали, как именно умер Лужков 

News.ru 2 часа назад
Врачи рассказали, как именно умер Лужков
Фото: РИА Новости
Экс-мэр столицы Юрий Лужков скончался в одной из клиник германского города Мюнхен. Это случилось через день после плановой операции на сердце.
Как сообщают argumenti.ru, сама операция прошла успешно, но Лужков не смог выйти из глубокого наркоза, так как лопнул один из сосудов. Это спровоцировало отёк лёгких, справиться с которым медики не смогли.
Как писал NEWS.ru, тело бывшего столичного градоначальника должны доставить в Москву из Мюнхена к вечеру 11 декабря. Такие сроки поставили его родные перед похоронным агентством, которое займётся транспортировкой тела и организацией похорон.
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Теги:
Общество , Юрий Лужков , Мюнхен
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