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Названа возможная дата похорон Лужкова 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 28 46 минут назад
Названа возможная дата похорон Лужкова
Фото: РИА Новости
Точная дата похорон бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова пока неизвестна, они пройдут в период с 12 по 14 декабря на Новодевичьем кладбище, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Немерюк заявил, что пока дата неизвестна, похороны, вероятно, состоятся в период с 12 по 14 декабря, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище.
Напомним, Юрий Лужков умер во вторник на 84-м году жизни после операции на сердце в одной из мюнхенских клиник.
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразили соболезнования близким Лужкова.
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Теги:
Общество , Другое , Андрей Воробьев , Алексей Немерюк , Юрий Лужков , Сергей Собянин , РИА Новости
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