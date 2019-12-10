Дипломаты помогут с возвращением тела Лужкова в РФ

Дипломаты пообещали помочь с возвращением тела Лужкова в Россию

Российское посольство в Берлине и генконсульство в Мюнхене находятся в контакте с родственниками скончавшегося в Германии бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и оказывают помощь в решении вопроса репатриации тела на родину.

«Посольство России в ФРГ и генконсульство России в Мюнхене находятся в контакте с представителями скончавшегося во вторник бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, оказывают содействие в оформлении документов, а также в решении вопроса о доставке покойного в Россию», — сообщили в посольстве, передает РИА «Новости».

В то же время в генконсульстве России в Мюнхене сообщили, что официальной информации о том, что в Германии запланированы церемонии прощания с экс-мэром Москвы, пока нет.