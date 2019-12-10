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Дипломаты пообещали помочь с возвращением тела Лужкова в Россию 

Деловая газета «Взгляд» 34 минуты назад
Дипломаты помогут с возвращением тела Лужкова в РФ
Фото: РИА Новости
Российское посольство в Берлине и генконсульство в Мюнхене находятся в контакте с родственниками скончавшегося в Германии бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и оказывают помощь в решении вопроса репатриации тела на родину.
«Посольство России в ФРГ и генконсульство России в Мюнхене находятся в контакте с представителями скончавшегося во вторник бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, оказывают содействие в оформлении документов, а также в решении вопроса о доставке покойного в Россию», — сообщили в посольстве, передает РИА «Новости».
В то же время в генконсульстве России в Мюнхене сообщили, что официальной информации о том, что в Германии запланированы церемонии прощания с экс-мэром Москвы, пока нет.
Ранее блогеры, а также бывшие коллеги Лужкова отреагировали на сообщения о смерти бывшего мэра Москвы, скончавшегося на 84-м году жизни после операции на сердце в одной из мюнхенских клиник. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразили соболезнования близким Лужкова.
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Теги:
Общество , Андрей Воробьев , Юрий Лужков , Сергей Собянин , РИА Новости , Германия , Мюнхен
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