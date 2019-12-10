В Москве захотели поставить памятник Лужкову

Шапошников отметил, что работе Лужкова на посту мэра Москва давали разные оценки, однако покойный заслужил, чтобы память о нем была увековечена в его родном городе.

Напомним, Лужков умер в одной из клиник в Мюнхене после операции на сердце. Отмечается, что он не смог выйти из наркоза. В свою очередь экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала Лужкова «настоящим патриотом».

Она напомнила, что он всегда поддерживал крымчан, когда полуостров входил в состав Украины, сообщает «Свободная пресса».