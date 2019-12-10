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В Москве захотели поставить памятник Лужкову 

Национальная Служба Новостей 39 минут назад
В Москве захотели поставить памятник Лужкову
Фото: РИА Новости
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников выступил с инициативой об установке памятника экс-мэру Москвы Юрию Лужкову, о смерти которого стало известно сегодня.
Шапошников отметил, что работе Лужкова на посту мэра Москва давали разные оценки, однако покойный заслужил, чтобы память о нем была увековечена в его родном городе.
Напомним, Лужков умер в одной из клиник в Мюнхене после операции на сердце. Отмечается, что он не смог выйти из наркоза. В свою очередь экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала Лужкова «настоящим патриотом».
Она напомнила, что он всегда поддерживал крымчан, когда полуостров входил в состав Украины, сообщает «Свободная пресса».
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Теги:
Общество , Новости Москвы , Алексей Шапошников , Юрий Лужков , Наталья Поклонская , Мосгордума , Госдума
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