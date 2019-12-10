Россияне возмутились словами Журовой о пенсионном возрасте 

Аналитическая служба Рамблера пригласила россиян принять участие в опросе. Участникам был адресован вопрос: «Согласны ли вы с российским депутатом (ранее советской и российской конькобежкой) Светланой Журовой, что повышение пенсионного возраста является стимулом быть здоровее?».
Но большинство опрошенных (88%) были возмущены ее фразой.
«Считаю, что Журовой и нужно поднять его. Пусть работает всю жизнь», — ответили россияне.
10% проголосовавших не согласились с Журовой, но весьма спокойно восприняли ее слова.
«Не согласен. В России слишком тяжелый климат. Это очень трудно», — высказались они.
И только 2% россиян с Журовой согласны.
«Считаю. Надо смотреть на Запад в этом вопросе и учиться у них», — ответили участники.
Всего в опросе приняли участие 14034 человека.
Многие пенсионеры "отбросят коньки", если предложение конькобежки и депутата Светланы Журовой о повышении пенсионного возраста будет реализовано. Об этом в своем фейсбуке заявил артист Вадим Дабужский.
Журова — конькобежка (чемпионка мира 1996 и 2006 годов, олимпийская чемпионка 2006-го), депутат Госдумы двух созывов, в том числе нынешнего, седьмого. На прошлой неделе она, как сообщал «Рамблер», назвала повышение пенсионного возраста мировой тенденцией и стимулом быть здоровее и заявила, что представители ряда профессий умоляют поднять возраст выхода на пенсию еще выше.