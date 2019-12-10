Россияне возмутились словами Журовой о пенсионном возрасте

Аналитическая служба Рамблера пригласила россиян принять участие в опросе. Участникам был адресован вопрос: «Согласны ли вы с российским депутатом (ранее советской и российской конькобежкой) Светланой Журовой , что повышение пенсионного возраста является стимулом быть здоровее?».

Но большинство опрошенных (88%) были возмущены ее фразой.

«Считаю, что Журовой и нужно поднять его. Пусть работает всю жизнь», — ответили россияне.

10% проголосовавших не согласились с Журовой, но весьма спокойно восприняли ее слова.

«Не согласен. В России слишком тяжелый климат. Это очень трудно», — высказались они.

И только 2% россиян с Журовой согласны.

«Считаю. Надо смотреть на Запад в этом вопросе и учиться у них», — ответили участники.

Всего в опросе приняли участие 14034 человека.

Многие пенсионеры "отбросят коньки", если предложение конькобежки и депутата Светланы Журовой о повышении пенсионного возраста будет реализовано. Об этом в своем фейсбуке заявил артист Вадим Дабужский.