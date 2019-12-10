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Поклонская назвала Лужкова настоящим русским патриотом и гражданином 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Поклонская отреагировала на смерть Лужкова
Фото: РИА Новости
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская назвала бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, который ранее скончался в Мюнхене, настоящим русским патриотом и гражданином. Об парламентарий сообщила в своем Telegram-канале.
По словам Поклонской, экс-мэр всегда поддерживал Крым, и помогал жителям республики как словом, так и делом.
Она также отметила, что Лужков не боялся идти наперекор толпе, а также говорил о возвращении Севастополя, когда многие "записные патриоты" считали это невозможным.
По ее мнению, такими людьми гордится Россия.
Ранее СМИ сообщили, что Лужков скончался в Мюнхене. Позже мэр Москвы Сергей Собянин также подтвердил смерть предшественника.
Лужкову исполнилось 83 года 21 сентября. Он занимал пост мэра столицы рекордные 18 лет (1992–2010).
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Теги:
Общество , Юрий Лужков , Сергей Собянин , Наталья Поклонская , Комитет госдумы по международным делам , Мюнхен
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