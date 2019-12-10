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«Умер человек, с которым связана новая Россия»: Батурин о смерти Лужкова 

ТК «Звезда» 1 час назад
Батурин высказался о смерти Лужкова
Фото: РИА Новости
Экс-мэр скончался на 84-м году жизни в одной из клиник Мюнхена.
Брат супруги Юрия Лужкова Виктор Батурин, рассказал, что виделся с ним в субботу, экс-градоначальник столицы прекрасно выглядел, ничего не предвещало трагедии.
«Я его видел в субботу случайно в ресторане. Он прекрасно выглядел, улыбался, даже никакой мысли о том, что случится такое несчастье в голову не приходило. Умерла эпоха, умер человек-глыба, с которым связана новая Россия, Москва», — рассказал Батурин.
Экс-градоначальник скончался 10 декабря в одной из клиник Мюнхена.
Юрий Лужков родился в столице в 1936 году. Он занимал должность мэра Москвы на протяжении 18 лет — с 19​92 по 2010 годы.
В 2016 году Лужков был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с формулировкой «За активную общественную деятельность».
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Теги:
Общество , Юрий Лужков , Виктор Батурин , Мюнхен
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