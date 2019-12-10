«Еще в субботу он улыбался и прекрасно выглядел» 

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
"Это произошло сегодня в Мюнхене", — сказал "Комсомольской правде" помощник Юрия Лужкова Денис.
По данным РЕН ТВ, Лужков умер во время операции на сердце в Мюнхене. Издание "Подъем" связалось с братом Елены Батуриной, жены Юрия Лужкова, который подтвердил отъезд экс-мэра за границу.
«Пока ничего не знаю. Я видел его в субботу, он улыбался, прекрасно выглядел. Вчера тоже всё было нормально, они вчера с моей сестрой улетели из России. Пока это вся информация», сообщил Виктор Батурин изданию.
Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. Отец — Михаил Андреевич, по профессии плотник, работал на нефтебазе. Мать — Анна Петровна.
До 1980 года Лужков работал в Опытно-конструкторском бюро автоматики, до 1986-го — в научно-производственном объединения «Химавтоматика», после — вновь в Министерстве химической промышленности.
В конце 1980-х — начале 1990-х годов Лужков был заместителем председателя исполнительного комитета Мосгорисполкома, исполняющим обязанности его председателя, председателем Московского городского агропромышленного комитета, главой комиссии Москвы по кооперативной и индивидуальной трудовой деятельности.
В 1991-м Лужков стал вице-мэром Москвы, премьером правительства Москвы и заместителем руководителя Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР. В 1992-м Лужков был назначен мэром Москвы и пробыл им до 2010 года.
Во время Юрия Лужкова в столице началось строительство торговых комплексов и делового центра "Москва-Сити", были восстановлены храм Христа Спасителя и Центральный выставочный зал "Манеж", открыт парк Победы на Поклонной горе, ликвидирован Черкизовский рынок, реконструирована МКАД, введены в эксплуатацию Третье транспортное кольцо, монорельсовая дорога. Началась программа по сносу пятиэтажек.