Ректор МГУ рассказал о вкладе Лужкова в развитие МГУ

В 1993 году Лужков заложил камень в развитие нового кампуса университета, сейчас там выросло новое здание.

Ректор МГУ Виктор Садовничий выступил с речью на прощании с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым. Он отметил вклад градоначальника в город и развитие университетов столицы.

«Дорогие друзья, мы пришли попрощаться с великим человеком, чье имя стало символом эпохи, а эпоха была трудной. В такие времена появляются люди, которые берут на себя ответственность, трудяги, честные и они спасают ситуацию, родину, народ. Юрий Михайлович относился к таким людям», — сказал Садовничий.

Садовничий вспомнил, что после прихода Лужкова на пост мэра, Москва стала приобретать и реализовал грандиозные проекты.

«Стали расти современные жилые дома, уходили пятиэтажки, восстанавливался Храм Христа Спасителя, когда колоссальную помощь получили музеи, театры, каждый благодарил мэра», — отметил ректор МГУ.

В 1993 году Лужков заложил камень в развитие нового кампуса МГУ, сейчас там выросло новое здание.

«Новый кампус Московского университета, он равен тому, что построила страна за всю историю — 250 лет для университета. Это было сделано за 10 лет», — добавил Садовничий.

Он также рассказал, что Лужков помогал преподавателям и профессорам университетов столицы с жильем.

По словам ректора университета, для медовухи на День студента каждый год Лужков доставлял мед, который был собран на его пасеке.

«Я благодарю вас за тот вклад, который вы внесли в развитие страны, в развитие Москвы, и в развитие моего родного Московского университета. Мы вас избрали почетным профессором и это по праву. Я всегда буду помнить великого человека Юрия Михайловича Лужкова, прощайте, пусть земля вам будет пухом», — добавил Садовничий.

Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище. Бывший мэр столицы ушел из жизни 10 декабря в возрасте 83 лет. Причиной смерти названа аллергическая реакция, которая возникла во время операции.