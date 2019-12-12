Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Путина удивил отчет Кудрина
Пока вы спали: Путина удивил отчет Кудрина
Политика
Россия жестко ответила Германии
Россия жестко ответила Германии
Политика
Закрытый гроб Лужкова смутил россиян
Закрытый гроб Лужкова смутил россиян
Общество
Трамп сделал Лаврову деловое предложение
Трамп сделал Лаврову деловое предложение
В мире

Ректор МГУ рассказал о вкладе Лужкова в развитие МГУ 

ТК «Звезда» + ещё 5 1 час назад
Ректор МГУ рассказал о вкладе Лужкова в развитие МГУ
Фото: РИА Новости
В 1993 году Лужков заложил камень в развитие нового кампуса университета, сейчас там выросло новое здание.
Ректор МГУ Виктор Садовничий выступил с речью на прощании с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым. Он отметил вклад градоначальника в город и развитие университетов столицы.
«Дорогие друзья, мы пришли попрощаться с великим человеком, чье имя стало символом эпохи, а эпоха была трудной. В такие времена появляются люди, которые берут на себя ответственность, трудяги, честные и они спасают ситуацию, родину, народ. Юрий Михайлович относился к таким людям», — сказал Садовничий.
Садовничий вспомнил, что после прихода Лужкова на пост мэра, Москва стала приобретать и реализовал грандиозные проекты.
«Стали расти современные жилые дома, уходили пятиэтажки, восстанавливался Храм Христа Спасителя, когда колоссальную помощь получили музеи, театры, каждый благодарил мэра», — отметил ректор МГУ.
В 1993 году Лужков заложил камень в развитие нового кампуса МГУ, сейчас там выросло новое здание.
«Новый кампус Московского университета, он равен тому, что построила страна за всю историю — 250 лет для университета. Это было сделано за 10 лет», — добавил Садовничий.
Он также рассказал, что Лужков помогал преподавателям и профессорам университетов столицы с жильем.
По словам ректора университета, для медовухи на День студента каждый год Лужков доставлял мед, который был собран на его пасеке.
«Я благодарю вас за тот вклад, который вы внесли в развитие страны, в развитие Москвы, и в развитие моего родного Московского университета. Мы вас избрали почетным профессором и это по праву. Я всегда буду помнить великого человека Юрия Михайловича Лужкова, прощайте, пусть земля вам будет пухом», — добавил Садовничий.
Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище. Бывший мэр столицы ушел из жизни 10 декабря в возрасте 83 лет. Причиной смерти названа аллергическая реакция, которая возникла во время операции.
Видео дня. Жительницу Екатеринбурга заочно похоронили
ТК «Звезда»: последние новости
В Москве будет ограничено движение в связи с прощанием с Лужковым В Москве будет ограничено движение в связи с прощанием с Лужковым Названо место похорон Юрия Лужкова Названо место похорон Юрия Лужкова Власти Свердловской области объявили 31 декабря выходным днем Власти Свердловской области объявили 31 декабря выходным днем
Комментарии 
Теги:
Общество , Виктор Садовничий , Юрий Лужков , МГУ , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Путина удивил отчет Кудрина
Пока вы спали: Путина удивил отчет Кудрина 49
Россия жестко ответила Германии
Россия жестко ответила Германии 111
Закрытый гроб Лужкова смутил россиян
Закрытый гроб Лужкова смутил россиян 40
Трамп сделал Лаврову деловое предложение
Трамп сделал Лаврову деловое предложение 212
Казахстан отберет у России Байконур
Казахстан отберет у России Байконур 310
Видео
Опубликовано видео пуска ракеты «Союз-2.1б» в Плесецке
01:22
Опубликовано видео пуска ракеты «Союз-2.1б» в Плесецке
Армия
Опубликовано видео ЧП на крейсере «Адмирал Кузнецов»
00:05
Опубликовано видео ЧП на крейсере «Адмирал Кузнецов»
Происшествия
Опубликовано видео безостановочной стрельбы Т-72 по мишеням
00:38
Опубликовано видео безостановочной стрельбы Т-72 по мишеням
В войска поступила партия «арктических» танков Т-80БВМ
00:56
В войска поступила партия «арктических» танков Т-80БВМ
Армия
Опубликовано видео последствий аварии на теплосети в Варшаве
00:43
Опубликовано видео последствий аварии на теплосети в Варшаве
Происшествия В мире
Близкие Заворотнюк отреагировали на паралич у актрисы
00:38
Близкие Заворотнюк отреагировали на паралич у актрисы
Шоу-бизнес
Историк Соколов решил искупить вину деньгами
02:34
Историк Соколов решил искупить вину деньгами
Происшествия
Опубликовано видео нашествия медуз в Крыму
00:31
Опубликовано видео нашествия медуз в Крыму
Экология
Регионы РФ массово отказываются от работы 31 декабря
00:34
Регионы РФ массово отказываются от работы 31 декабря
Общество
Турция поплатилась за С-400
01:29
Турция поплатилась за С-400
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение