Батурин рассказал о последней встрече с Лужковым

«Рамблер» писал, что сегодня стало известно о смерти Юрия Лужкова, занимавшего пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год. По данным Telegram-канала «112», Лужкову была сделана операция на сердце, и он умер в одной из больниц Минхена.