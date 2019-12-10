Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Словам Зеленского о «ничьей» с Путиным нашлось объяснение
Словам Зеленского о «ничьей» с Путиным нашлось объяснение
Украина
Названа причина смерти Юрия Лужкова
Названа причина смерти Юрия Лужкова
Общество
Умер Юрий Лужков
Умер Юрий Лужков
Общество
Россияне возмутились словами Журовой о пенсионном возрасте
Россияне возмутились словами Журовой о пенсионном возрасте
Общество

Батурин рассказал о последней встрече с Лужковым 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Батурин рассказал о последней встрече с Лужковым
Фото: РИА Новости
По словам родственника бывшего мэра Москвы, бизнесмена Виктора Батурина, он на днях случайно встретил Юрия Лужкова в грузинском ресторане и тот прекрасно выглядел. Об этом Батурин заявил радиостанции «Говорит Москва».
«Рамблер» писал, что сегодня стало известно о смерти Юрия Лужкова, занимавшего пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год. По данным Telegram-канала «112», Лужкову была сделана операция на сердце, и он умер в одной из больниц Минхена.
«Я его видел в субботу. Он прекрасно выглядел. Я с ним в ресторане грузинском случайно встретился, в гостинице «Украина». Вчера тоже всё было нормально. Они из Москвы вылетели», — пояснил Виктор Батурин.
Видео дня. Чиновница матом призвала волонтеров «вджобывать»
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Общество , Юрий Лужков , Виктор Батурин , Радиостанция "Говорит Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Словам Зеленского о «ничьей» с Путиным нашлось объяснение
Словам Зеленского о «ничьей» с Путиным нашлось объяснение 456
Названа причина смерти Юрия Лужкова
Названа причина смерти Юрия Лужкова 420
Умер Юрий Лужков
Умер Юрий Лужков 315
Россияне возмутились словами Журовой о пенсионном возрасте
Россияне возмутились словами Журовой о пенсионном возрасте 68
Найдена предсмертная записка тамбовского вице-губернатора
Найдена предсмертная записка тамбовского вице-губернатора 19
Видео
К чему пришли Путин и Зеленский в Париже
01:47
К чему пришли Путин и Зеленский в Париже
В мире Политика
Опубликовано видео с места стрельбы в больнице Чехии
00:11
Опубликовано видео с места стрельбы в больнице Чехии
Происшествия
Украина раскрыла судьбу возвращенных кораблей
01:08
Украина раскрыла судьбу возвращенных кораблей
В мире Армия
Пока вы спали: о чем договорились Путин, Зеленский, Макрон и Меркель
04:05
Пока вы спали: о чем договорились Путин, Зеленский, Макрон и Меркель
Политика
«Всех отправили домой умирать»
00:36
«Всех отправили домой умирать»
Общество Происшествия
Ребенок провел неделю в квартире с мертвой матерью
01:28
Ребенок провел неделю в квартире с мертвой матерью
Происшествия
Сборку российского «самолета XXI века» показали на видео
01:30
Сборку российского «самолета XXI века» показали на видео
Армия Оружие
Найдена предсмертная записка тамбовского вице-губернатора
00:49
Найдена предсмертная записка тамбовского вице-губернатора
Происшествия
Западные СМИ оценили встречу «нормандской четверки»
02:37
Западные СМИ оценили встречу «нормандской четверки»
В мире
Парижский саммит начался с конфуза
01:00
Парижский саммит начался с конфуза
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение