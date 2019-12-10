Батурин рассказал о последней встрече с Лужковым 

По словам родственника бывшего мэра Москвы, бизнесмена Виктора Батурина, он на днях случайно встретил Юрия Лужкова в грузинском ресторане и тот прекрасно выглядел. Об этом Батурин заявил радиостанции «Говорит Москва».
«Рамблер» писал, что сегодня стало известно о смерти Юрия Лужкова, занимавшего пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год. По данным Telegram-канала «112», Лужкову была сделана операция на сердце, и он умер в одной из больниц Минхена.
«Я его видел в субботу. Он прекрасно выглядел. Я с ним в ресторане грузинском случайно встретился, в гостинице «Украина». Вчера тоже всё было нормально. Они из Москвы вылетели», — пояснил Виктор Батурин.