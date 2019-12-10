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Названа причина смерти Юрия Лужкова 

Рамблер 24 минуты назад
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
"Это произошло сегодня в Мюнхене", — сказал "Комсомольской правде" помощник Юрия Лужкова Денис.
По данным РЕН ТВ, Лужков умер во время операции на сердце в Мюнхене. Издание "Подъем" связалось с братом Елены Батуриной, жены Юрия Лужкова, который подтвердил отъезд экс-мэра за границу.
Умер Юрий Лужков
«Пока ничего не знаю. Я видел его в субботу, он улыбался, прекрасно выглядел. Вчера тоже всё было нормально, они вчера с моей сестрой улетели из России. Пока это вся информация», сообщил Виктор Батурин изданию.
О смерти Лужкова, как сообщал «Рамблер», стало известно менее получаса назад. ТАСС об этом рассказал собеседник в его окружении.
Новость дополняется
Редактор:  Дарья Зарецкая
Теги:
Общество , Видео , Юрий Лужков , Елена Батурина , Виктор Батурин , ИТАР-ТАСС , Комсомольская правда
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