Названо место похорон Юрия Лужкова

«Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Дата и время пока уточняются», — дословно цитирует агентство слова своего собеседника.

Юрий Лужков, как ранее сообщал «Рамблер», скончался в возрасте 83 лет в мюнхенской клинике во время операции на сердце. По предварительной информации, причиной смерти стал анафилактический шок.

Соболезнования семье в связи с кончиной бывшего градоначальника выразили президент России Владимир Путин , который оценил вклад Лужкова в развитие мегаполиса, действующий мэр столицы Сергей Собянин , а также представители отечественного шоу-бизнеса.