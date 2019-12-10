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Названа причина смерти Юрия Лужкова
Общество

Названо место похорон Юрия Лужкова 

Рамблер + ещё 40 37 минут назад
Названо место похорон Юрия Лужкова
Фото: ТАСС
Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похорнят в столице на Новодевичьем кладбище, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от источника в пресс-службе столичной мэрии.
«Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Дата и время пока уточняются», — дословно цитирует агентство слова своего собеседника.
Юрий Лужков, как ранее сообщал «Рамблер», скончался в возрасте 83 лет в мюнхенской клинике во время операции на сердце. По предварительной информации, причиной смерти стал анафилактический шок.
Соболезнования семье в связи с кончиной бывшего градоначальника выразили президент России Владимир Путин, который оценил вклад Лужкова в развитие мегаполиса, действующий мэр столицы Сергей Собянин, а также представители отечественного шоу-бизнеса.
Юрий Лужков занимал пост мэра столицы с 1992 по 2010 год. Был уволен с поста градоначальника решением на тот момент президента Дмитрия Медведева с формулировкой «в связи с утратой доверия».
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Общество , Другое , Дмитрий Медведев , Юрий Лужков , Сергей Собянин , Владимир Путин , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС
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