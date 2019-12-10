Источники в мэрии назвали причину смерти Лужкова

По данным канала, сегодня чиновникам из московской мэрии рассказали, что Лужков скончался в мюнхенской клинике во время операции на сердце — не приходя в сознание. По предварительной информации, причиной смерти стал анафилактический шок.

Российские власти предложили перевезти тело Лужкова и организовать прощание, однако пока согласия на это от родственников не получено, пишет Mash.