Источники в мэрии назвали причину смерти Лужкова 

По предварительной информации, причиной смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова стал анафилактический шок. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, сегодня чиновникам из московской мэрии рассказали, что Лужков скончался в мюнхенской клинике во время операции на сердце — не приходя в сознание. По предварительной информации, причиной смерти стал анафилактический шок.
Российские власти предложили перевезти тело Лужкова и организовать прощание, однако пока согласия на это от родственников не получено, пишет Mash.
Как сообщал «Рамблер», Юрий Лужков занимал пост мэра столицы с 1992 по 2010 год. Сегодня нынешний глава Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о его смерти и выразил соболезнования родным и близким.