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Собянин отреагировал на смерть Лужкова 

Рамблер + ещё 53 1 час назад
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о смерти бывшего главы города Юрия Лужкова и выразил соболезнования его родным и близким. Об этом он написал в Twitter.
Названа причина смерти Юрия Лужкова
«Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким», — написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).
«Рамблер» писал, что о смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова стало известно сегодня. Он занимал пост мэра с 1992 до 2010 года. По данным «Вести.ru», последнее время Лужков находился в одной из клиник Мюнхена, где ему сделали операцию на сердце.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Общество , Видео , Юрий Лужков , Сергей Собянин , Москва
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