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Умер Юрий Лужков 

Рамблер 19 минут назад
Экс-мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщает телеграм-канал «112». Информацию о смерти Юрия Лужкова подтвердили "Интерфаксу" в его окружении.
Лужков родился в Москве, окончил Институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина, в 1958-1963 годах работал в Научно-исследовательском институте пластмасс, в 1964-1971 годах — в Государственном комитете по химии, до 1974-го — в Министерстве химической промышленности СССР.
До 1980 года Лужков работал в Опытно-конструкторском бюро автоматики, до 1986-го — в научно-производственном объединения «Химавтоматика», после — вновь в Министерстве химической промышленности.
В конце 1980-х — начале 1990-х годов Лужков был заместителем председателя исполнительного комитета Мосгорисполкома, исполняющим обязанности его председателя, председателем Московского городского агропромышленного комитета, главой комиссии Москвы по кооперативной и индивидуальной трудовой деятельности.
В 1991-м Лужков стал вице-мэром Москвы, премьером правительства Москвы и заместителем руководителя Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР. В 1992-м Лужков был назначен мэром Москвы и пробыл им до 2010 года.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Общество , Видео , Юрий Лужков , Правительство Москвы , Интерфакс , Москва
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