Родителей живущей в клинике девочки ждет наказание

Родителей девочки, живущей пять лет в клинике в Москве, могут лишить родительских прав

Столичные органы опеки намерены в ближайшее время подать иск об ограничении в правах родителей девочки, которая всю жизнь прожила в медицинском центре "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте в Москве . Об этом сообщила во вторник пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Ранее в расследовании Катерины Гордеевой , опубликованном в онлайн-издании "Медуза", сообщалось, что родившаяся в 2014 году в этой клинике девочка после выписки снова была возвращена матерью в медучреждение, в отделение патологии новорожденных. По данным издания, с тех пор ребенок находится в медучреждении пять лет.

"В ноябре суд не находит оснований передать ребенка в опеку, но обязывает родителей забрать девочку домой. Исполнение решения суда возложено на Федеральную службу судебных приставов. Учитывая, что судом установлено отсутствие уважительных причин у родителей забрать ребенка, а родители все так же не предпринимают никаких действий, чтобы забрать девочку, органы опеки и попечительства в ближайшие дни подадут исковое заявление об ограничении родителей девочки в родительских правах, а в случае выявления дополнительных обстоятельств — и лишении родительских прав", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что медцентр "Мать и дитя" впервые обратился к органам опеки с информацией об этом ребенке в январе 2019 года. По информации клиники, девочка могла быть выписана домой, однако родители опасались за ее здоровье и боялись забирать ее. В департаменте пояснили, что тогда у органов опеки не было оснований для того, чтобы забрать девочку у семьи, было решено дождаться решения суда. По данным ведомства, медицинский центр судился с родителями ребенка с требованием забрать девочку из учреждения с марта 2019 года, причем родители активно защищали право дочери на получение квалифицированной медпомощи.

"Суд первоначально отказывал Перинатальному медицинскому центру (ПМЦ) в удовлетворении исков и не возлагал на органы опеки и попечительства обязанностей совершить какие-либо действия, в том числе забрать ребенка из ПМЦ. Оснований для отобрания ребенка у опеки не было, так как жизни и здоровью девочки ничего не угрожало: родители все эти годы оплачивали проживание девочки в отдельной палате, а также услуги двух нянь, которые пребывали с ребенком круглосуточно, занимались с ней, она получала необходимое лечение и обучение. Было решено дождаться решения очередного суда", — говорится в сообщении.

Уточняется, что после вынесенного в ноябре решения суда органы опеки в рамках иска готовят ходатайство о проведении комплексной судебно-медицинской экспертизы в отношении ребенка и ее родителей. В центр направлены специалисты опеки и попечительства, а также психолог, который будет заниматься с ребенком каждый день.