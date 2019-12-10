Последняя рабочая неделя в 2019 году также будет двухдневной — понедельник, 30 декабря, и вторник, 31 декабря. Шкловец отметил, что при определенных условиях работодатель может распорядиться о выходном дне. Он добавил, что 31 декабря будет короче на один час. Если работодатель захочет сделать в этот день выходной, он должен выпустить распоряжение и решить вопрос с оплатой, напомнил Шкловец.