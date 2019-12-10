Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Найдена предсмертная записка тамбовского вице-губернатора
Найдена предсмертная записка тамбовского вице-губернатора
Происшествия
25 станций метро Москвы заминировали
25 станций метро Москвы заминировали
Происшествия
РФ выдвинули требования по Крыму
РФ выдвинули требования по Крыму
В мире
"Россия уступила Крым из-за ядерного оружия"
"Россия уступила Крым из-за ядерного оружия"
Политика

Россиянам напомнили о двухдневной рабочей неделе после Нового года 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Первая рабочая неделя после новогодних каникул в России будет двухдневной, так как отдых продлится с 1 по 8 января 2020 года включительно. В связи с этим первый рабочий день выпадет на четверг, 9 января, второй — на пятницу, 10 января. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец, передает «Интерфакс».
Последняя рабочая неделя в 2019 году также будет двухдневной — понедельник, 30 декабря, и вторник, 31 декабря. Шкловец отметил, что при определенных условиях работодатель может распорядиться о выходном дне. Он добавил, что 31 декабря будет короче на один час. Если работодатель захочет сделать в этот день выходной, он должен выпустить распоряжение и решить вопрос с оплатой, напомнил Шкловец.
Сразу несколько регионов объявили 31 декабря выходным днем. Так, 8 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников издал соответствующее распоряжение после опроса в Instagram. 3 декабря аналогичное решение принял губернатор Кировской области Игорь Васильев. В Крыму также перенесли рабочий день для государственных служащих с 31 декабря на 28 декабря. 9 декабря глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов объявил 31 декабря выходным днем для государственных гражданских служащих. Первым выходной 31 декабря сделал губернатор Томской области Сергей Жвачкин 18 ноября. Он признался, что сделал это ради женщин.
Последние новости
Миллионы пользователей лишатся WhatsApp Миллионы пользователей лишатся WhatsApp Путин вспомнил детский стишок на тему поставок газа на Украину Путин вспомнил детский стишок на тему поставок газа на Украину Зеленский посчитал «ничьей» переговоры с Путиным Зеленский посчитал «ничьей» переговоры с Путиным
Комментарии 3 
Теги:
Общество , Видео , Михаил Ведерников , Сергей Жвачкин , Игорь Васильев , Рашид Темрезов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдена предсмертная записка тамбовского вице-губернатора
Найдена предсмертная записка тамбовского вице-губернатора 8
Неизвестный сообщил о минировании 25 станций метро Москвы
Неизвестный сообщил о минировании 25 станций метро Москвы
РФ выдвинули требования по Крыму
РФ выдвинули требования по Крыму 213
«Россия уступила Крым из-за ядерного оружия»
«Россия уступила Крым из-за ядерного оружия» 17
Западные СМИ оценили встречу «нормандской четверки»
Западные СМИ оценили встречу «нормандской четверки» 2
Видео
К чему пришли Путин и Зеленский в Париже
01:47
К чему пришли Путин и Зеленский в Париже
В мире Политика
Украина раскрыла судьбу возвращенных кораблей
01:08
Украина раскрыла судьбу возвращенных кораблей
В мире Армия
«Всех отправили домой умирать»
00:36
«Всех отправили домой умирать»
Общество Происшествия
Ребенок провел неделю в квартире с мертвой матерью
01:28
Ребенок провел неделю в квартире с мертвой матерью
Происшествия
Найдена предсмертная записка тамбовского вице-губернатора
00:49
Найдена предсмертная записка тамбовского вице-губернатора
Происшествия
Парижский саммит начался с конфуза
01:00
Парижский саммит начался с конфуза
В мире
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
00:34
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
В мире
«Выдавливали три мужика»
03:40
«Выдавливали три мужика»
Происшествия Статьи
На саммите в Париже для Меркель сделали исключение
00:22
На саммите в Париже для Меркель сделали исключение
В мире
Эрдоган Макрону: мне у тебя надо спрашивать, что покупать?
00:31
Эрдоган Макрону: мне у тебя надо спрашивать, что покупать?
В мире Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение