Рабочая четырехдневка: что решило правительство

Власти России на неопределенный срок отложили обсуждение введения четырехдневной рабочей недели. Об этом сообщают «Известия».

На ноябрь, как сообщал «Рамблер», были запланированы консультации по вопросу перспектив сокращения рабочей недели в стране до четырех дней. Они, консультации, должны были пройти в рамках работы трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям (РТК) под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой , которая курирует в правительстве социальную политику.

Консультации не состоялись. В РТК это объясняют тем, что на обсуждение четырехдневки не нашлось времени по причине высокой загруженности рабочих групп комиссии. Там добавили, что новые сроки для консультаций пока не назначены, а определены они будут с учетом готовности профессиональных союзов и союзов работодателей.