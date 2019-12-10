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Политика

Рабочая четырехдневка: что решило правительство 

Рамблер + ещё 3 56 минут назад
Власти России на неопределенный срок отложили обсуждение введения четырехдневной рабочей недели. Об этом сообщают «Известия».
На ноябрь, как сообщал «Рамблер», были запланированы консультации по вопросу перспектив сокращения рабочей недели в стране до четырех дней. Они, консультации, должны были пройти в рамках работы трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям (РТК) под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой, которая курирует в правительстве социальную политику.
Консультации не состоялись. В РТК это объясняют тем, что на обсуждение четырехдневки не нашлось времени по причине высокой загруженности рабочих групп комиссии. Там добавили, что новые сроки для консультаций пока не назначены, а определены они будут с учетом готовности профессиональных союзов и союзов работодателей.
Между тем Александр Сафонов из Финансового университета при правительстве убежден, что даже обсуждение введения четырехдневной трудовой недели в ближайшее время не имеет смысла — бизнес в России к этому не готов.
«Сокращение рабочего времени без сокращения фонда оплаты труда приведет к росту цен и поставит в невыгодные условия наши компании относительно зарубежных», — уверен он.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Общество , Видео , Четырехдневная рабочая неделя , Татьяна Голикова , Александр Сафонов , Финансовый университет
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