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Симоньян: Путин не будет следующим президентом России 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Симоньян рассказала о следующем президенте России
Фото: РИА Новости
Действующий президент РФ Владимир Путин не будет участвовать в следующей президентской гонке. С такой точкой зрения выступила главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Мой прогноз — что следующим президентом России, как мне кажется, исходя из его же собственных так или иначе выступлений, что следующим президентом России не будет Путин Владимир Владимирович, — отметила журналистка в эфире радио «Комсомольская правда».
Она считает, что Путин обозначит человека, которому он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника. По её словам, выбор будет стоять только за россиянами.
Ранее NEWS.ru писал, что глава МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв провёл лекцию для первокурсников факультета журналистики МГУ. В ходе мероприятия телеведущий рассказал о том, как президент РФ Владимир Путин ищет себе преемника.
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Теги:
Общество , Украина , Дмитрий Киселев , Маргарита Симоньян , Владимир Путин , МГУ , РИА Новости , Russia Today , Комсомольская правда
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