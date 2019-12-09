Чиновницу могут уволить за нецензурную брань

Начальницу отдела по молодёжной политике Александру Позднякову могут уволить за нецензурные высказывания. Чиновница использовала мат во время выступления на форуме «Доброволец Ленинградской области».

Глава Сосновоборского городского округа Ленинградской области Михаил Воронков заявил о проведении комиссии по факту инцидента.

Нам не по пути с такими муниципальными служащими, которые позволяют себе подобного рода поступки. Думаю, что мы будем расставаться, — приводит слова Воронкова РИА Новости.

Также чиновник добавил, что иногда короткое слово ярче, чем предложение, однако нужно отдавать отчёт своим действиям.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мэр города Липецка Евгения Уваркина инспектировала парк и ругалась матом из-за неубранного мусора.