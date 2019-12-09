Российские учителя отдохнули в ОАЭ за счет учеников

Администрация двух школ в Татарстане устроила корпоративные выезды в Объединенные Арабские Эмираты на средства родительского комитета. Об этом сообщил прокурор республики Илдус Нафиков на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции, передает «Татаринформ».

Он заявил, что ряд школ в республике превратился в бизнес-центры, где администрация выколачивает средства с родителей.

Так, администрация казанских лицея №35 и гимназии №19 оплачивала мобильные телефоны собранными с родителей деньгами, а также устроила корпоративный выезд в ОАО.

При этом он обратил внимание, что никто из вышестоящего руководства не пресек незаконные действия администрации школ.

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что поездка была согласована с Управлением образования исполкома города и оплачена на средства как родительского комитета, так и самих учителей.

Глава Татарстана Рустам Минниханов , в свою очередь, заявил, что родители не должны были оплачивать поездку.