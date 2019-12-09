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Российские учителя отдохнули в ОАЭ за счет учеников 

Рамблер + ещё 5 15 минут назад
Российские учителя отдохнули в ОАЭ за счет учеников
Фото: depositphotos.com
Администрация двух школ в Татарстане устроила корпоративные выезды в Объединенные Арабские Эмираты на средства родительского комитета. Об этом сообщил прокурор республики Илдус Нафиков на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции, передает «Татаринформ».
Он заявил, что ряд школ в республике превратился в бизнес-центры, где администрация выколачивает средства с родителей.
Так, администрация казанских лицея №35 и гимназии №19 оплачивала мобильные телефоны собранными с родителей деньгами, а также устроила корпоративный выезд в ОАО.
При этом он обратил внимание, что никто из вышестоящего руководства не пресек незаконные действия администрации школ.
Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что поездка была согласована с Управлением образования исполкома города и оплачена на средства как родительского комитета, так и самих учителей.
Глава Татарстана Рустам Минниханов, в свою очередь, заявил, что родители не должны были оплачивать поездку.
«На мой взгляд, это не совсем правильно. Если люди едут, они должны ехать за свой счет», — сказал он.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Образование , Ильсур Метшин , Рустам Минниханов , ОАЭ , Республика Татарстан
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