Минприроды предложило тушить все лесные пожары

Минприроды хочет обязать регионы тушить все лесные пожары

МОСКВА , 9 дек — РИА Новости. Регионы больше не смогут устанавливать зоны контроля природных пожаров и отказываться тушить очаги, несмотря на удаленность от населенных пунктов и экономическую неэффективность, говорится в изменениях в Правилах тушения лесных пожаров, которые разработало Минприроды

В сообщении пресс-службы ведомства уточняется, что документ находится на стадии публичного обсуждения до 19 декабря.

"Природоохранное ведомство разработало поправки, которые отменяют сразу два действующих правила, касающихся лесных пожаров. Первое предполагает возможность не бороться с очагом возгорания, если он находится в труднодоступной местности и не угрожает населенным пунктам. Второе касается экономической целесообразности тушения пожара. Если документ будут одобрен — сейчас он находится в стадии общественного обсуждения, — то региональные власти будут обязаны тушить все пожары, вне зависимости от того, угрожают ли они населенным пунктам или находятся в отдаленных местах, а также не смогут отказываться от тушения, апеллируя финансовой целесообразностью", — говорится в сообщении.

Ведомство напоминает, что ущерб от лесных пожаров в 2019 году, по предварительным оценкам, составил 7 миллиардов рублей.