Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Что станет с особым статусом Донбасса?
Что станет с особым статусом Донбасса?
В мире
Почти сорок человек на борту: ВВС потеряли самолет
Почти сорок человек на борту: ВВС потеряли самолет
Происшествия
Зеленский заставил Кремль изменить план
Зеленский заставил Кремль изменить план
В мире
Турция вновь раскритиковала Россию
Турция вновь раскритиковала Россию
Ближний Восток

Минприроды хочет обязать регионы тушить все лесные пожары 

РИА Новости + ещё 5 14 часов назад
Минприроды предложило тушить все лесные пожары
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Регионы больше не смогут устанавливать зоны контроля природных пожаров и отказываться тушить очаги, несмотря на удаленность от населенных пунктов и экономическую неэффективность, говорится в изменениях в Правилах тушения лесных пожаров, которые разработало Минприроды.
В сообщении пресс-службы ведомства уточняется, что документ находится на стадии публичного обсуждения до 19 декабря.
"Природоохранное ведомство разработало поправки, которые отменяют сразу два действующих правила, касающихся лесных пожаров. Первое предполагает возможность не бороться с очагом возгорания, если он находится в труднодоступной местности и не угрожает населенным пунктам. Второе касается экономической целесообразности тушения пожара. Если документ будут одобрен — сейчас он находится в стадии общественного обсуждения, — то региональные власти будут обязаны тушить все пожары, вне зависимости от того, угрожают ли они населенным пунктам или находятся в отдаленных местах, а также не смогут отказываться от тушения, апеллируя финансовой целесообразностью", — говорится в сообщении.
Ведомство напоминает, что ущерб от лесных пожаров в 2019 году, по предварительным оценкам, составил 7 миллиардов рублей.
Видео дня. Грудь под цензурой: голых женщин заклеили скотчем
Последние новости
Стало ясно, как Россия может победить WADA Стало ясно, как Россия может победить WADA Житель Петербурга рассказал, где взял монету за миллиард рублей Житель Петербурга рассказал, где взял монету за миллиард рублей Что сказала Ротару во время своего выступления на фестивале в Москве Что сказала Ротару во время своего выступления на фестивале в Москве
Комментарии 6 
Теги:
Общество , пожар в Москве , Пожар в Москве , Минприроды , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что станет с особым статусом Донбасса?
Что станет с особым статусом Донбасса? 104
Почти сорок человек на борту: ВВС потеряли самолет
Почти сорок человек на борту: ВВС потеряли самолет
Зеленский заставил Кремль изменить план
Зеленский заставил Кремль изменить план 480
Турция вновь раскритиковала Россию
Турция вновь раскритиковала Россию 2
WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств
WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств 3
Видео
Парижский саммит начался с конфуза
01:00
Парижский саммит начался с конфуза
В мире
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
00:34
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
В мире
«Выдавливали три мужика»
03:40
«Выдавливали три мужика»
Происшествия Статьи
На саммите в Париже для Меркель сделали исключение
00:22
На саммите в Париже для Меркель сделали исключение
В мире
Эрдоган Макрону: мне у тебя надо спрашивать, что покупать?
00:31
Эрдоган Макрону: мне у тебя надо спрашивать, что покупать?
В мире Войска
В Турции назвали плюсы признания Крыма российским
01:19
В Турции назвали плюсы признания Крыма российским
В мире Политика
Началась встреча лидеров «нормандской четверки»
00:06
Началась встреча лидеров «нормандской четверки»
В мире Другое
Опубликовано видео горящего авто с женщиной за рулем
00:45
Опубликовано видео горящего авто с женщиной за рулем
Происшествия
Зеленский передумал насчет встречи с Путиным
01:19
Зеленский передумал насчет встречи с Путиным
В мире Политика
Зеленский показал Макрону жест из двух пальцев
02:58
Зеленский показал Макрону жест из двух пальцев
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение