Названо число сделавших прививку от гриппа россиян

Почти 65 млн россиян привились от гриппа

Почти 65 млн россиян сделали прививку от гриппа, сообщила во вторник пресс-служба Минздрава России порталу "Будущее России . Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"В целом по стране против гриппа привито 64,8 млн человек (44,2% от численности населения Российской Федерации), в том числе детей -17,9 млн, беременных — 235616", — говорится в сообщении ведомства.

По данным пресс-службы, 91% (59,8 млн человек) привиты за счет средств федерального бюджета, еще 5 млн россиян вакцинированы за счет работодателей.

Сегодня в штаб-квартире ТАСС прошла вакцинация для сотрудников. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) профилактической медицины Минздрава России сделали всем желающим прививку отечественной четырехвалентной вакциной "Ультрикс Квадри" (производитель "Нацимбио", входит в госкорпорацию "Ростех" ).

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