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Голубое свечение в небе над Алтаем попало на видео 

Рамблер + ещё 2 22 минуты назад
Странная голубая вспышка была заснята очевидцами в небе над Алтайским краем и вызвала обсуждение в социальных сетях и на форумах. Об этом сообщает «Алтайская правда».
Вспышка была зафиксирована вечером 8 декабря, ее наблюдали жители Бийска, Алейска, Барнаула, Новоалтайска, Первомайского района, сел Советское, Алтайское, Тогул, а также Горно-Алтайска.
Издание привело обсуждение в социальных сетях, пользователи которых выдвинули свои версии по поводу того, что могло послужить причиной необычного явления.
«Инопланетяне делали рентгенографию земли», — иронично отметил один из комментаторов.
При этом, по данным сообщества любителей астрономии, свечение могло быть вызвано вхождением в атмосферу Земли метеороида диаметром 0,5-1 м.
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Общество , Видео , Новости регионов , Алтай , Алтайский Край
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