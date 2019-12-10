Голубое свечение в небе над Алтаем попало на видео

Странная голубая вспышка была заснята очевидцами в небе над Алтайским краем и вызвала обсуждение в социальных сетях и на форумах. Об этом сообщает «Алтайская правда».

Вспышка была зафиксирована вечером 8 декабря, ее наблюдали жители Бийска, Алейска, Барнаула, Новоалтайска, Первомайского района, сел Советское, Алтайское, Тогул, а также Горно-Алтайска.

Издание привело обсуждение в социальных сетях, пользователи которых выдвинули свои версии по поводу того, что могло послужить причиной необычного явления.

«Инопланетяне делали рентгенографию земли», — иронично отметил один из комментаторов.

При этом, по данным сообщества любителей астрономии, свечение могло быть вызвано вхождением в атмосферу Земли метеороида диаметром 0,5-1 м.