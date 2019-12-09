Названы самые курящие и пьющие регионы России

Регионы Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера стали самыми курящими и пьющими в России . Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

Меньше всего вредных привычек — у жителей республик Северного Кавказа: Чечни, Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Это можно объяснить в первую очередь традициями, историей и религией. Кроме них, лидерами списка регионов по отсутствию вредных привычек стали Волгоградская, Тамбовская и Саратовская области, Ставропольский край и Татарстан.

Москва и Санкт-Петербург улучшили свои позиции в рейтинге по сравнению с прошлым годом. Так, Москва с 57-го места поднялась на 53-е, а Петербург — с 76-го — на 70-е.