Еще один регион России отдохнет 31 декабря

Сразу 92% опрошенных заявили, что этот день должен быть выходным.

После этого Ведерников издал распоряжение: жители Псковщины 31 декабря будут отдыхать, и готовиться к празднику в нормальных условиях.

«Голосование ясно показало, что подавляющее большинство жителей Псковской области поддерживает предложение сделать последний день года выходным днем. Указ о переносе выходного с 28 на 31 декабря подписан. Планируйте праздники соответственно. Пусть это будет первый подарок к Наступающему Новому 2020 году!» — заявил губернатор.

В комментариях псковичи поблагодарили губернатора. Некоторые даже посетовали, что живут в других регионах и после такого подарка «надо возвращаться на родину».

Однако, есть и скептики. Одни пишут, что по закону необходимо за 2 месяца предупреждать работников о предстоящих существенных изменениях труда. Другие говорят, что губернатор может помочь только госслужащим, а остальные все равно будут вынуждены работать в канун Нового года.

Напомним, 31 декабря уже сделали выходным в на Ставрополье, в Крыму, а также в Кировской и Томской областях. Чиновники зачастую прибегали к помощи интернета. Так, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров также провел опрос в соцсетях. Выходной 31 декабря поддержали 93% подписчиков.