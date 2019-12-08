Еще один регион России отдохнет 31 декабря 

Региональные власти взбунтовались против решения Москвы оставить 31 декабря рабочим днем. Вслед за Вяткой, Ставрополем, Крымом и Томском наперекор федеральной власти выступили во Пскове. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сделал канун Нового года выходным. Чиновник опубликовал в Instagram результаты опроса по поводу 31 декабря.
Сразу 92% опрошенных заявили, что этот день должен быть выходным.
После этого Ведерников издал распоряжение: жители Псковщины 31 декабря будут отдыхать, и готовиться к празднику в нормальных условиях.
«Голосование ясно показало, что подавляющее большинство жителей Псковской области поддерживает предложение сделать последний день года выходным днем. Указ о переносе выходного с 28 на 31 декабря подписан. Планируйте праздники соответственно. Пусть это будет первый подарок к Наступающему Новому 2020 году!» — заявил губернатор.
В комментариях псковичи поблагодарили губернатора. Некоторые даже посетовали, что живут в других регионах и после такого подарка «надо возвращаться на родину».
Однако, есть и скептики. Одни пишут, что по закону необходимо за 2 месяца предупреждать работников о предстоящих существенных изменениях труда. Другие говорят, что губернатор может помочь только госслужащим, а остальные все равно будут вынуждены работать в канун Нового года.
Напомним, 31 декабря уже сделали выходным в на Ставрополье, в Крыму, а также в Кировской и Томской областях. Чиновники зачастую прибегали к помощи интернета. Так, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров также провел опрос в соцсетях. Выходной 31 декабря поддержали 93% подписчиков.
Ранее «Рамблер» сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что 31 декабря «надо работать».
«Собственно, в этом году было принято такое решение — день рабочий. Соответственно, надо работать в этот день. И об этом было объявлено заблаговременно. В данной ситуации дискутировать не о чем», — сказал он.