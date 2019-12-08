Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Крым и Донецк просили не отдавать их Украине"
"Крым и Донецк просили не отдавать их Украине"
Политика
Во Франции отказались считать Россию сверхдержавой
Во Франции отказались считать Россию сверхдержавой
Армия
Москвичам пообещали осень в декабре
Москвичам пообещали осень в декабре
Погода
Российские звезды разочаровались в жизни за границей
Российские звезды разочаровались в жизни за границей
Шоу-бизнес

Еще один регион России отдохнет 31 декабря 

Рамблер + ещё 2 17 минут назад
Еще один регион России отдохнет 31 декабря
Фото: РИА Новости
Региональные власти взбунтовались против решения Москвы оставить 31 декабря рабочим днем. Вслед за Вяткой, Ставрополем, Крымом и Томском наперекор федеральной власти выступили во Пскове. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сделал канун Нового года выходным. Чиновник опубликовал в Instagram результаты опроса по поводу 31 декабря.
Сразу 92% опрошенных заявили, что этот день должен быть выходным.
После этого Ведерников издал распоряжение: жители Псковщины 31 декабря будут отдыхать, и готовиться к празднику в нормальных условиях.
«Голосование ясно показало, что подавляющее большинство жителей Псковской области поддерживает предложение сделать последний день года выходным днем. Указ о переносе выходного с 28 на 31 декабря подписан. Планируйте праздники соответственно. Пусть это будет первый подарок к Наступающему Новому 2020 году!» — заявил губернатор.
В комментариях псковичи поблагодарили губернатора. Некоторые даже посетовали, что живут в других регионах и после такого подарка «надо возвращаться на родину».
Однако, есть и скептики. Одни пишут, что по закону необходимо за 2 месяца предупреждать работников о предстоящих существенных изменениях труда. Другие говорят, что губернатор может помочь только госслужащим, а остальные все равно будут вынуждены работать в канун Нового года.
Напомним, 31 декабря уже сделали выходным в на Ставрополье, в Крыму, а также в Кировской и Томской областях. Чиновники зачастую прибегали к помощи интернета. Так, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров также провел опрос в соцсетях. Выходной 31 декабря поддержали 93% подписчиков.
Ранее «Рамблер» сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что 31 декабря «надо работать».
«Собственно, в этом году было принято такое решение — день рабочий. Соответственно, надо работать в этот день. И об этом было объявлено заблаговременно. В данной ситуации дискутировать не о чем», — сказал он.
Видео дня. Мэр Липецка объяснила почему ругалась матом на рабочих в парке
Комментарии 3 
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Общество , Дмитрий Песков , Владимир Владимиров , Михаил Ведерников , Москва , Псков , Псковская Область , Республика Крым , Ставрополь , Томск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крым и Донецк просили не отдавать их Украине»
«Крым и Донецк просили не отдавать их Украине» 17
Во Франции отказались считать Россию сверхдержавой
Во Франции отказались считать Россию сверхдержавой 97
Москвичам пообещали осень в декабре
Москвичам пообещали осень в декабре 1
Российские звезды разочаровались в жизни за границей
Российские звезды разочаровались в жизни за границей 20
Экс-главу роддома арестовали за отказ делать кесарево
Экс-главу роддома арестовали за отказ делать кесарево 41
Видео
Мэр Липецка объяснила видео с нецензурной бранью
01:09
Мэр Липецка объяснила видео с нецензурной бранью
Общество
«Проснулся»: Кравчук поспорил с Жириновским
01:20
«Проснулся»: Кравчук поспорил с Жириновским
Политика Украина
Москвичам пообещали осень в декабре
01:20
Москвичам пообещали осень в декабре
Погода Новости Москвы
«Крым и Донецк просили не отдавать их Украине»
01:19
«Крым и Донецк просили не отдавать их Украине»
Политика Украина
Во Франции отказались считать Россию сверхдержавой
00:49
Во Франции отказались считать Россию сверхдержавой
Армия В мире
Германия потребовала новых мер против России
01:16
Германия потребовала новых мер против России
В мире
Россияне проигнорировали бойкот Ротару
04:10
Россияне проигнорировали бойкот Ротару
Шоу-бизнес
Миру предрекли перемены после «нормандской встречи»
00:33
Миру предрекли перемены после «нормандской встречи»
В мире
Седокова запустила «поцелуйный челлендж» со своим парнем
01:42
Седокова запустила «поцелуйный челлендж» со своим парнем
Шоу-бизнес
Хрен и сало: Лукашенко приехал в РФ не с пустыми руками
01:33
Хрен и сало: Лукашенко приехал в РФ не с пустыми руками
СНГ Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение