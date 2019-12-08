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Путин поздравил Фрейндлих с юбилеем 

RT на русском 1 час назад
Путин поздравил Фрейндлих с юбилеем
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием народную артистку СССР Алису Фрейндлих, отметив её непревзойдённое актёрское мастерство.
«Уважаемая Алиса Бруновна! Примите тёплые поздравления с юбилейным Днём рождения. Вы по праву снискали высокое профессиональное признание, а главное — искреннюю, непреходящую любовь поклонников театра и кинематографа. Важно, что и сегодня Ваша жизнь наполнена творчеством, и Вы по-прежнему восхищаете публику ярким, самобытным талантом и непревзойдённым актёрским мастерством», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.
Ранее стало известно, что в кинотеатрах столичной сети «Москино» к 85-летию Фрейндлих бесплатно покажут фильмы с её участием.
В августе Путин поздравил народного артиста СССР Олега Стриженова с 90-летним юбилеем, отметив его значительный вклад в развитие российского кинематографа
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Теги:
Общество , Алиса Фрейндлих , Олег Стриженов , Владимир Путин
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