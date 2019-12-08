МВД отказалось от роботов-полицейских

МВД не будет закупать роботов-полицейских для службы в полиции

МВД России не планирует закупать к 2030 году роботов-полицейских для службы в некоторых подразделениях полиции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД. "В настоящее время МВД России не рассматривается вопрос приобретения указанных материально-технических средств", — говорится в ответе министерства на соответствующий запрос. Ранее со ссылкой на представителя компании-разработчика таких роботов сообщалось, что на службе в российской полиции к 2030 году могут появиться роботы-полицейские, которые будут консультировать граждан в таких подразделениях, как ГИБДД и миграционная служба, а также снимать отпечатки пальцев. Контракт между компанией и МВД мог быть подписан по итогам выставки "Интерполитех", которая прошла в Москве с 22 по 25 октября. В российской компании Promobot отмечали, что их разработка — это сервисный робот для бизнеса, который общается с людьми, распознает лица и речь, самостоятельно передвигается, избегая препятствия, подключается к любой внешней системе: базам данных, системам безопасности, сайтам и сервисам.

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