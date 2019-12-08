Медведев поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем

Советская и российская актриса театра и кино Алиса Фрейндлих отмечает в воскресенье 85-летие.

"Вы обладаете уникальным актёрским талантом — ярким, многогранным, удивительно щедрым. Полёт вашего вдохновения невозможно предугадать, им нельзя не восхититься. Ваши героини — женщины разных времён и судеб. Но каждой из них вы дарите свою элегантность и безупречное чувство стиля, мудрость и тонкую иронию, красоту и силу вашей души. ", — говорится в телеграмме.

Медведев отметил, что спектакли с участием Фрейндлих — один из символов культурной столицы России, "точка притяжения" для многих деятелей театрального искусства.