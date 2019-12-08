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Политика

Медведев поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем 

РИА Новости + ещё 15 1 час назад
Медведев поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем, отметив безупречное чувство стиля и яркий актерский талант, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Советская и российская актриса театра и кино Алиса Фрейндлих отмечает в воскресенье 85-летие.
"Вы обладаете уникальным актёрским талантом — ярким, многогранным, удивительно щедрым. Полёт вашего вдохновения невозможно предугадать, им нельзя не восхититься. Ваши героини — женщины разных времён и судеб. Но каждой из них вы дарите свою элегантность и безупречное чувство стиля, мудрость и тонкую иронию, красоту и силу вашей души. ", — говорится в телеграмме.
Медведев отметил, что спектакли с участием Фрейндлих — один из символов культурной столицы России, "точка притяжения" для многих деятелей театрального искусства.
"Вы всегда поддерживаете молодых актёров, которым выпадает счастье работать вместе с вами в театре и кино. Служите для коллег, для всех, кто вас знает и любит, образцом интеллигентности, искренности, человеческого достоинства", — добавил он.
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Теги:
Общество , Другое , Дмитрий Медведев , Алиса Фрейндлих
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