Мединский выступил на закрытии «Русских сезонов» в ФРГ

Мединский выступил на закрытии «Русских сезонов» в Германии

"Проект охватил 90 городов Германии, состоялось на данный момент 437 мероприятий. Это концерты, выставки, спектакли, кинопоказы и кинофестивали, выступления цирковых артистов, лекции. Я не стану называть общую цифру гостей… В любом случае, это несколько миллионов человек", — заявил он.

По словам министра, "на самом деле, проект продолжается, закрытие носит символический характер", еще ряд мероприятий в рамках "Русских сезонов" в Германии состоится в декабре и в начале 2020 года.

"Русские сезоны" − это большой проект по представлению российской культуры зарубежному зрителю. Он инициирован правительством и министерством культуры России . В рамках фестиваля в одном из зарубежных государств на протяжении календарного года проходят гастроли лучших российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших российских музеев, фестивали искусства, премьеры российского кино и другие проекты.