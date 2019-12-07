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Мединский выступил на закрытии «Русских сезонов» в Германии 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Мединский выступил на закрытии «Русских сезонов» в ФРГ
Фото: РИА Новости
"Русские сезоны" в Германии посетили несколько миллионов человек, заявил министр культуры России Владимир Мединский на пресс-конференции к их завершению.
"Проект охватил 90 городов Германии, состоялось на данный момент 437 мероприятий. Это концерты, выставки, спектакли, кинопоказы и кинофестивали, выступления цирковых артистов, лекции. Я не стану называть общую цифру гостей… В любом случае, это несколько миллионов человек", — заявил он.
По словам министра, "на самом деле, проект продолжается, закрытие носит символический характер", еще ряд мероприятий в рамках "Русских сезонов" в Германии состоится в декабре и в начале 2020 года.
"Русские сезоны" − это большой проект по представлению российской культуры зарубежному зрителю. Он инициирован правительством и министерством культуры России. В рамках фестиваля в одном из зарубежных государств на протяжении календарного года проходят гастроли лучших российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших российских музеев, фестивали искусства, премьеры российского кино и другие проекты.
Международный культурный проект, названный в память о легендарных гастролях балетной труппы Сергея Дягилева, впервые прошел в 2017 году в Японии и собрал более 3,5 миллиона зрителей в 42 городах. В 2018 году фестиваль принимала Италия, в 2019 проект прошел в Германии. В 2020 году фестиваль проведут во Франции, в 2021-м — в Северной и Южной Корее, в 2022-м — в странах Скандинавии: Дании, Швеции и Норвегии.
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Теги:
Общество , Сергей Дягилев , Владимир Мединский , Минкультуры , Германия
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