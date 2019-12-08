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Наймиты и негодяи: Онищенко обрушился на Роскачество 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Наймиты и негодяи: Онищенко обрушился на Роскачество
Фото: РИА Новости
Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал Роскачество наймитами и негодяями, которые пилят государственный бюджет. Онищенко возмутило то, что Роскачество оправдало зарубежные компании, которые действуют по двойным стандартам и поставляют в Россию и на Запад одинаковую продукцию, но с разным составом. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
«Роскачество — это наймиты и негодяи, которые на нашем рынке тень на плетень наводят…Это бессовестные, непрофессиональные люди, которые занимаются распилом государственного бюджета. Их государство содержит, а они работают против государства. Я за этим поручаюсь», — заявил Онищенко.
По его словам, система двойных стандартов используется западными производителями в отношении России уже давно. Парламентарий пообещал чуть позже рассказать, как на «эксклюзивном уровне» специально проводил сличительный анализ продукции.
Ранее ФАС уличила производителей Ariel, Persil и Lindt в несоответствии стандартам.
Стиральные порошки и шоколад, которые продаются в России, отличаются по составу от аналогичных товаров за рубежом. Федеральная антимонопольная служба РФ выдала производителям предупреждения.
Однако в Роскачестве заявили, что отличия в составе аналогичных продуктов, которые продаются на российском и зарубежных рынках, могут не являться намеренным обманом. В нормативных документах России и ЕС могут отличаться требования по содержанию определенных веществ и компонентов, сообщал ТАСС.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Роскачество» дало советы при краже телефона.
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Общество , Геннадий Онищенко , ЕС , Госдума , ФАС , ИТАР-ТАСС
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