Названы три лучшие книги года

Глава Роспечати назвал три лучших книги года

Глава Роспечати Михаил Сеславинский в интервью агентству Sputnik France назвал три лучшие книги российских авторов, выпущенные в уходящем году.

Своим мнением Сеславинский поделился на ежегодном Салоне русской книги "Русская литература", который с 6 по 8 декабря проходит в Российском духовно-культурном православном центре в Париже.

Глава Роспечати назвал, в частности, роман Евгения Водолазкина "Брисбен". По его словам, роман легко читать, но он несет в себе глубокий философский смысл.

"Это серьезное произведение, которое в том числе основано и на личном жизненном опыте автора", — отметил Сеславинский.

Также он выделил роман Гузель Яхиной "Дети мои", который также стал бестселлером, и сборник рассказов главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян "Черные глаза"