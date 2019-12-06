«Мистические» совпадения накануне смерти Миронова

Возлюбленная Андрея Миронова актриса Татьяна Егорова в эфире программы «Пусть говорят» рассказала о вещем сне накануне смерти артиста и последних минутах его жизни на сцене театра, которые назвала «мистическими».

Егорова, которую с Мироновым связывали отношения на протяжении более 20 лет, заявила, что в ночь перед трагедией увидела странный сон.

«На стойке стоит ваза, а в этой вазе диковинные цветы. На них белая бирка. На ней написано: 168 87. Я проснулась и сразу записала это», — заявила актриса.

На следующий день ей предстояло играть с Мироновым на одной сцене. По ее словам, актёр вёл себя странно, будто предчувствовал надвигающуюся смерть.

«Андрей подошел ко мне, руки взял и сжимал, сжимал их. "Танечка, не оставляй маму, если что". Я даже удивлена была. А потом он стоял у входа на сцену. У него было очень напряженное лицо. Он был в другом мире, читал какой-то свиток-приговор. Это было видно», — вспомнила Егорова.

Артистка также вспомнила последние «мистические» секунды жизни Миронова. Она рассказала, что, когда артисту стало плохо, его подхватили на руки, отнесли за кулисы.

«В последние секунды его сознания в нем разрывался сосуд, а он посмотрел на меня, и встретились два глаза — синьковые и карие. На этом все кончилось. Там, где мы встретились, на той самой сцене», — отметила актриса.

Ранее, как сообщал «Рамблер», режиссёр Алла Сурикова рассказала, что в день смерти Миронова должна была встретиться с ним, но не успела. Трагическую весть ей принесла мать актера, которую впоследствии Сурикова долго поддерживала.