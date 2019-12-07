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Медики рассказали о состоянии вернувшихся из Сирии российских детей 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Раскрыто состояние вернувшихся из Сирии российских детей
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Четыре российских ребенка, которые в пятницу прилетели в Москву из Сирии, чувствуют себя хорошо и не нуждаются в немедленном обследовании, сообщил журналистам директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Андрей Фисенко.
Ранее в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой сообщили, что четыре ребенка, которые находились в сирийских лагерях и тюрьмах, прилетели в Москву. Далее их направили в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей.
"И девочки, и мальчик соматически здоровы. На сегодняшний момент в немедленном обследовании они не нуждаться. Угрозы для их жизни нет", — сказал Фисенко.
Ранее Кузнецова сообщала, что в списках ее аппарата значатся 146 детей, которые могут находиться в лагерях и тюрьмах в Сирии. Она поясняла, что после пробы ДНК этих детей могут признать российскими гражданами, тесты 49 из них уже подтвердили родственные связи с россиянами.
По словам омбудсмена, детей планируют возвращать небольшими группами, чтобы "не было отсрочки". Как отметила Кузнецова, суды в России по признанию факта рождения уже начались, идет процесс оформления документов на тех детей, у которых взяли ДНК.
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Теги:
Общество , Война в Сирии , Анна Кузнецова , Андрей Фисенко , Москва , Сирия
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