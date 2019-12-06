Запашный оправдался за призыв «покрошить болельщиков» 

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный объяснил свои слова о том, что он «покрошил» бы болельщиков, которые выкрикивают матерные кричалки на футбольных матчах.
По словам Запашного, его слова не относятся к обычным болельщикам.
«Те люди, которые громят стадионы, призывают к насилию, которые матерятся, матерят друг друга, их даже болельщиками называть стремно», — сказал он РЕН ТВ.
Дрессировщик отметил, что у этих людей отсутствует воспитание, а их поведение неприемлемо.
«Мне все равно, кто травил Артема Дзюбу, это не болельщики, это небольшая кучка уродов, благодаря которым ни я, ни другие люди не могут привести своих детей на стадион», — заявил он.
По словам дрессировщика, таким «болельщикам» «вообще футбол до лампочки».
Ранее Запашный в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что «ввел бы ОМОН и покрошил» болельщиков, которые оскорбляли нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу.