Запашный оправдался за призыв «покрошить болельщиков»

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный объяснил свои слова о том, что он «покрошил» бы болельщиков, которые выкрикивают матерные кричалки на футбольных матчах.

По словам Запашного, его слова не относятся к обычным болельщикам.

«Те люди, которые громят стадионы, призывают к насилию, которые матерятся, матерят друг друга, их даже болельщиками называть стремно», — сказал он РЕН ТВ.

Дрессировщик отметил, что у этих людей отсутствует воспитание, а их поведение неприемлемо.

«Мне все равно, кто травил Артема Дзюбу, это не болельщики, это небольшая кучка уродов, благодаря которым ни я, ни другие люди не могут привести своих детей на стадион», — заявил он.

По словам дрессировщика, таким «болельщикам» «вообще футбол до лампочки».