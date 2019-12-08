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Происшествия

Егор Жуков заявил о желании стать президентом 

Ura.Ru 16 минут назад
«Я хочу стать президентом»
Фото: Instagram
Блогер Егор Жуков, приговоренный к трем годам условно за экстремизм, заявил, что хотел бы возглавить Россию. Об этом он сказал в эфире телеканала «Дождь».
«Конечно, я хочу стать президентом страны», — высказался Жуков.
Он также отметил, что политическая деятельность для него является делом «всей жизни». По его словам, если он не сможет строить политическую карьеру, то займется благотворительностью.
Ранее суд приговорил блогера к трем годам условного срока за призывы в интернете к экстремистской деятельности. Также молодому человеку запретили вести блог.
Специалист, проводивший экспертизу, подчеркнул, что не нашел в словах Жукова прямых призывов к насилию, передает RNS.
Однако он сделал вывод, что в своих выступлениях блогер подталкивает аудиторию к насильственным действиям.
Видео дня. Суд вынес приговор Егору Жукову
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Теги:
Общество , Происшествия , Скандал в РПЦ , Ситуация в мире , Егор Жуков
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