Егор Жуков заявил о желании стать президентом

Блогер Егор Жуков , приговоренный к трем годам условно за экстремизм, заявил, что хотел бы возглавить Россию . Об этом он сказал в эфире телеканала «Дождь».

«Конечно, я хочу стать президентом страны», — высказался Жуков.

Он также отметил, что политическая деятельность для него является делом «всей жизни». По его словам, если он не сможет строить политическую карьеру, то займется благотворительностью.

Ранее суд приговорил блогера к трем годам условного срока за призывы в интернете к экстремистской деятельности. Также молодому человеку запретили вести блог.

Специалист, проводивший экспертизу, подчеркнул, что не нашел в словах Жукова прямых призывов к насилию, передает RNS.

Однако он сделал вывод, что в своих выступлениях блогер подталкивает аудиторию к насильственным действиям.