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Российские браконьеры убили детеныша одного из 500 оставшихся амурских тигров 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Российские браконьеры убили детеныша редкого тигра
Фото: РИА Новости
В Приморском крае браконьеры убили амурского тигренка, которому было меньше года. Об этом сообщается на сайте АНО «Центр Амурский Тигр». Судьба взрослой тигрицы, которая должна была быть с детенышем, неизвестна.
В организации отметили, что браконьеров заметили в 11 километрах от села Нововладимировка (125 километров от Уссурийска), после чего на место выехали сотрудники охотнадзора и УФСБ Приморского края. Изначально предполагалось, что они охотятся на копытных.
«Нами был обнаружен труп тигренка с явными признаками насильственной смерти, — сообщил инспектор "Дирекции по охране объектов животного мира и ООПТ Приморского края" Александр Чебанюк. — По следам, которые были обнаружены на месте, мы вышли к зимовью, где были обнаружены двое местных жителей, при которых было оружие».
Рядом с зимовьем был обнаружен тайник с мясом кабана. Сейчас браконьеров также проверяют на причастность к убийству тигренка. Его труп направлен на экспертизу.
«Первоочередной задачей является установить состояние здоровья тигрицы — матери погибшего тигренка. Пока, по собранной специалистами на месте информации, у самки нет ранений», — сказал гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
По его словам, у тигрицы после потери детеныша может быть расстройство поведения.
Точная популяция амурского тигра в России неизвестна. По данным Тигриной переписи 2015 года, их насчитывалось от 523 до 540 особей.
Ранее на Чукотке заметили белого медведя с надписью Т-34 на боку. Позже ученые заявили, что надпись, нанесенная баллончиком с краской, не помешает хищнику охотиться.
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Теги:
Общество , Криминал , Сергей Арамилев , ФСБ , Приморский Край , Уссурийск
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