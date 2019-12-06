Российские браконьеры убили детеныша редкого тигра

Российские браконьеры убили детеныша одного из 500 оставшихся амурских тигров

Приморском крае браконьеры убили амурского тигренка, которому было меньше года. Об этом сообщается на сайте АНО «Центр Амурский Тигр». Судьба взрослой тигрицы, которая должна была быть с детенышем, неизвестна.

В организации отметили, что браконьеров заметили в 11 километрах от села Нововладимировка (125 километров от Уссурийска ), после чего на место выехали сотрудники охотнадзора и УФСБ Приморского края. Изначально предполагалось, что они охотятся на копытных.

«Нами был обнаружен труп тигренка с явными признаками насильственной смерти, — сообщил инспектор "Дирекции по охране объектов животного мира и ООПТ Приморского края" Александр Чебанюк. — По следам, которые были обнаружены на месте, мы вышли к зимовью, где были обнаружены двое местных жителей, при которых было оружие».

Рядом с зимовьем был обнаружен тайник с мясом кабана. Сейчас браконьеров также проверяют на причастность к убийству тигренка. Его труп направлен на экспертизу.

«Первоочередной задачей является установить состояние здоровья тигрицы — матери погибшего тигренка. Пока, по собранной специалистами на месте информации, у самки нет ранений», — сказал гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

По его словам, у тигрицы после потери детеныша может быть расстройство поведения.

Точная популяция амурского тигра в России неизвестна. По данным Тигриной переписи 2015 года, их насчитывалось от 523 до 540 особей.

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