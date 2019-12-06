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Армия

Чиновница из Ленобласти нецензурно призвала молодежь к труду 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Чиновница нецензурно призвала молодежь к труду
Фото: Газета.Ru
Чиновница из Ленобласти Александра Позднякова во время общения с молодежью призвала их е***ть, ведь никто другой, кроме них, ничего делать не будет. Об этом сообщает 78.ru.
Известно, что Позднякова является главой отдела по молодежной политике администрации Соснового Бора в Ленинградской области.
Во время своего выступления на молодежном форуме она порассуждала о том, что необходимости постоянно работать, а не надеяться на окружающих. По ее мнению, человек должен сам все делать и не полагаться на других.
«Если вы не будете реально, попрошу за мою цензуру, е***ть…», — сказала Позднякова.
После этих слов в зале раздался звук «ууу», который заставил чиновницу засмущаться.
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Теги:
Общество , Ленинградская область
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