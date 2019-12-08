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Сотрудники ФСИН устроили акцию «Бездомный полк» 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Сотрудники ФСИН устроили акцию «Бездомный полк»
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Акцию «Бездомный полк ФСИН» устроили ветераны и сотрудники московского и петербургского управления службы. В соцсетях они размещают видеообращения, в которых рассказывают о проблемах с получением жилья.
В обращении представителей столичного управления, опубликованном на странице «Союз сотрудников ФСИН», содержится требование к руководству службы предоставить обещанное жильё.
Работники московского управления в стихах сообщают, что за годы службы получили «статус бомжа России», зато генералы якобы получают квартиры без очереди.
Мы не считаем себя бессмертными, и у каждого из нас присутствует страх, но мы не согласны быть униженными и оскорблёнными, — отмечают участники акции.
Столичных коллег поддержали в управлении по Петербургу и Ленинградской области. Они кадром зачитали обращение к президенту Владимиру Путину и директору ФСИН Александру Калашникову под музыку из песни Игоря Корнелюка «Город, которого нет», прозвучавшей в сериале «Бандитский Петербург».
По словам сотрудников ведомства из Северной столицы, их просьбы предоставить жильё «не находят понимания у соответствующих инстанций».
Предусмотренная действующим федеральным законодательством единовременная социальная выплата на приобретение жилья выплачивается с такой периодичностью, что при жизни получить её практически нереально, — информируют протестующие.
Как ожидается, в ближайшее время аналогичные обращения последуют от работников и ветеранов ФСИН из других регионов.
Как писал NEWS.ru, ранее глава ведомства Александр Калашников заявлял, что ФСИН испытывает дефицит в вагонзаках, известных как «столыпинские вагоны», в которых этапируют заключённых. До этого он говорил, что в 2020 году тюремное ведомство планирует закупить «ещё около 70 единиц таких специальных транспортных средств».
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Теги:
Общество , Александр Калашников , Владимир Путин , Игорь Корнелюк , ФСИН
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