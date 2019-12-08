Сотрудники ФСИН устроили акцию «Бездомный полк»

Акцию «Бездомный полк ФСИН» устроили ветераны и сотрудники московского и петербургского управления службы. В соцсетях они размещают видеообращения, в которых рассказывают о проблемах с получением жилья.

В обращении представителей столичного управления, опубликованном на странице «Союз сотрудников ФСИН», содержится требование к руководству службы предоставить обещанное жильё.

Работники московского управления в стихах сообщают, что за годы службы получили «статус бомжа России», зато генералы якобы получают квартиры без очереди.

Мы не считаем себя бессмертными, и у каждого из нас присутствует страх, но мы не согласны быть униженными и оскорблёнными, — отмечают участники акции.

По словам сотрудников ведомства из Северной столицы, их просьбы предоставить жильё «не находят понимания у соответствующих инстанций».

Предусмотренная действующим федеральным законодательством единовременная социальная выплата на приобретение жилья выплачивается с такой периодичностью, что при жизни получить её практически нереально, — информируют протестующие.

Как ожидается, в ближайшее время аналогичные обращения последуют от работников и ветеранов ФСИН из других регионов.

Как писал NEWS.ru, ранее глава ведомства Александр Калашников заявлял, что ФСИН испытывает дефицит в вагонзаках, известных как «столыпинские вагоны», в которых этапируют заключённых. До этого он говорил, что в 2020 году тюремное ведомство планирует закупить «ещё около 70 единиц таких специальных транспортных средств».