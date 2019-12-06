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Российская учительница обрушилась на детей-«нехристей» за шум в пост 

Lenta.ru 1 час назад
Учительница обрушилась на детей-«нехристей» за шум в пост
Фото: РИА Новости
Учительница одной из столичных школ накричала на шумевших в коридоре детей и потребовала от них признаться, кто крещеный и ходит в церковь. Снятый школьниками ролик опубликован в Telegram-канале «Московские новости».
«Идут основы православной культуры, идет пост, а они так себя ведут! Ну-ка поднимите руки, кто крещеный из вас? Нехристи! Кто в храм ходит? А почему так себя ведете в школе?» — сказала преподавательница.
Она возмутилась, что некоторые ученики держали в руках телефоны вместо учебника и не повторяли урок. Один из мальчиков попытался возразить ей, на что педагог сказала ему закрыть рот, «а то тебе сейчас закроет одиннадцатиклассник».
В какой школе снято видео, не уточняется. Предположительно, женщина преподает основы православной культуры.
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Теги:
Общество , Образование
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